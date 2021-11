Boxe | Le KO historique de Kiko

Au milieu des rugissements des moteurs, des buts internationaux et des coups de maître, le week-end dernier un KO impressionnant, spectaculaire, surprenant nous a échappé… Kiko Martínez a renversé Kid Galahad contre toute attente, Champion du monde poids plume IBF, alors que personne ne s’attendait à son retour au sommet. Cela faisait plus de sept ans que Kiko avait abandonné sa ceinture de super poids coq pour Carl Frampton à Belfast. Depuis, il avait eu trois autres occasions de régner sur le globe, mais il a succombé en tout : avant Scott Quigg, en 2015 ; contre Leo Santa Cruz, en 2016, et contre Gary Russell Jr, en 2019. Sa visite à Galahad semblait vouée au même résultat, il était présenté comme la défense type face à un ancien champion venu de moins en moins… Toutes les analyses étaient fausses. Comme l’a dit le prestigieux promoteur Eddie Hearn : « Un coup de poing a changé l’histoire de la boxe espagnole et britannique. » A 35 ans, Kiko est à nouveau champion du monde. Et il devient aussi le deuxième combattant national, après Javier Castillejo, qui l’accomplit dans deux divisions différentes.

Le triomphe de Kiko est le prix du professionnalisme d’un athlète qui vit « Comme un moine », qu’il est un « boxeur 365 jours par an », qui se soigne encore plus qu’à ses débuts. C’est aussi le prix de la persévérance. Il voulait montrer qu’il n’avait pas fini. Et c’est le cas. Libéré de ce fardeau, l’Alicante de Torrellano a fixé une date pour sa fin. Quelques défenses, une année de service de plus, et c’est fini. S’il était né dans la première moitié du siècle dernier, Kiko serait une idole de masse. Il a dû vivre une autre époque, mais il l’a fait avec fierté et dignité. Loin des gros titres qui faisaient honneur aux champions des autres générations, Kiko peut se vanter, sans complexes, d’avoir atteint le sommet dans son travail et d’être entré, pour toujours, dans l’histoire du sport espagnol.