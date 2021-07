BOXE Le merveilleux voyage de Joana

Le merveilleux voyage de Joana Pastrana (le résultat était presque la chose la moins importante, mais il est reparti avec une exposition) s’est retrouvé dans un cadre magnifique. Dans ce qui était le temple de la boxe à Madrid. Dans l’ancien Palacio de los Deportes a combattu Pepe Legrá, Urtain, Pedro Carrasco, Miguel Velázquez, Perico Fernández, Alfredo Evangelista ou Poli Díaz. Les grands. Et elle, triple championne du monde, elle ne méritait pas moins. Parce que Joana a été le visage de la boxe ces dernières années, qui a réussi à amener la boxe, même sur le tapis de la El Pardo Palace recevra le prix national du sport, une reconnaissance qui n’avait obtenu (injustement) aucun boxeur.

Le Madrilène part avec le ressentiment de ne pas pouvoir gagner sa vie sur le ring. Mais avec les sacoches pleines de vie. Elle a quitté son poste de serveuse à San Sebastián de los Reyes pour tout parier. Álvaro Gil-Casares, un jeune promoteur romantique qui a également quitté un emploi stable pour entrer dans un monde difficile et parfois caïnite, croyait en la petite bombe dont il avait toujours rêvé de grosse. Et avec Nico González dans le coin (dynamite dans ses poings à l’époque de la boxe) ils formaient une équipe parfaite. Joana a eu des aptitudes et une attitude. Il a amené la boxe aux « late shows », les dimanches, les magazines de mode… Il a amené de nombreuses femmes dans les gymnases et a donné plus qu’il n’a reçu en retour.. Merci un million, champion. Ça valait le coup.