Boxe: Le nombre énorme que Deontay Wilder se voit proposer de se retirer et que Tyson Fury et Anthony Joshua s’affrontent

Deontay Wilder recevra une grosse somme d’argent pour ne pas avoir combattu Tyson Fury. AP

La lutter pour l’unification des poids lourds Entrez Tyson Fury et Anthony Joshua reste en attente après qu’un juge a confirmé la clause d’un troisième combat de la Gypsy King avant Deontay Wilder.

Bien que la décision ne soit pas facile, Tyson Fury a toujours le choix d’éviter Wilder et c’est que le combattant américain accepte un chiffre millionnaire de se retirer et que le l’accord avec Joshua se réalisera en août.

Dans une interview pour BBC Radio 4, le promoteur de Fury, Frank Warren, a déclaré qu’ils travaillaient pour parvenir à un accord avec Wilder et qu’il accepte les 20 millions de dollars pour que son combat n’ait pas lieu.

Il y a un point de coupure quand une décision doit être prise et dans quelle direction Tyson va. J’espère que Deontay acceptera moins de 20 millions de dollars. “

“Jusqu’à ce que nous puissions nous mettre d’accord avec les gens de Deontay Wilder, Je ne peux pas dire que [Fury vs Joshua] certainement arriver. Mais nous travaillons dur pour surmonter cela. ETNous parlions hier soir et nous espérons pouvoir le faire. Sinon, Tyson, si tu veux, va te battre avec Wilder. Ce sont les deux seules options. Il y a un point de coupure quand une décision doit être prise et dans quelle direction Tyson va. Je m’attends à ce que Deontay accepte moins de 20 millions de dollars. “

Le conflit a commencé l’année dernière, quand le troisième combat entre Fury et Wilder a dû être annulé en raison de la pandémie et ne parvenant pas à un accord en décembre, l’équipe de chasseurs anglais a choisi d’aller à Joshua.

La situation n’a pas plu à Wilder, qui a mis un arbitrage pour que la clause de son contrat soit remplie. C’est ce lundi que le juge s’est prononcé en faveur de «The Bronze Bomber» et maintenant ils vont devoir se battre ou attendre qu’il accepte l’argent.