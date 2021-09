Boxe : le PDG de Floyd Mayweather jette directement Canelo Alvarez : “C’était le combat le plus facile de sa carrière”

Les Le 14 septembre avait huit ans depuis que Saúl Álvarez a affronté Floyd Mayweather, étant la seule défaite du champion mexicain dans sa carrière. Un moment qui a marqué un tournant pour chercher ses objectifs, mais que pour l’ex-boxeur, cela pourrait être son combat le plus facile.

C’est ce qu’il croit Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions, qui sur Twitter a mentionné que c’était un combat simple et que ceux qui pensent que Canelo avait peu d’expérience sont faux.

Probablement le combat le plus facile de Floyd et je pense juste qu’un juge l’a marqué à l’envers. »

“Probablement le combat le plus facile de Floyd Et je pense juste qu’un juge l’a écrit à l’envers. Floyd avait 36 ​​ans à l’époque et Canelo avait 23 ans, 42-0 et a devancé Floyd de plus de 20 le soir du combat. Les haineux diront qu’il n’avait aucune expérience, ils disent n’importe quoi pour minimiser sa grandeur. »

Dans un autre tweet, il a révélé qu’après la défaite, il s’était approché du Canelo et lui a dit qu’à l’avenir, il allait rendre son pays très fier de lui.

“Peu de gens savent après la défaite, quand la fanfare est finie, il était encore à l’hôtel au milieu de la semaine avec l’impression d’avoir laissé tomber son pays, J’ai mis mes bras autour de lui et lui ai dit de lever ta foutue tête qu’un jour tu seras un grand combattant. et les rendre fiers.”