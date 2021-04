Boxe: le père de David Benavidez attaque Canelo et suggère le dopage: « Soudain, il est devenu Superman »

Le père de David Benavidez à Canelo lvarez sur le dopage: « Soudain, c’était Superman. » AP

David Benavidez pourrait devenir l’un des prochains rivaux de Sal ‘Canelo’ lvarez, au sein des poids super moyens. Au cours des dernières semaines, l’environnement de l’ancien champion a tenté de réchauffer une éventuelle rivalité Avec la couverture et maintenant le père de Benavidez a lancé une critique sévère contre le meilleur livre pour livre.

Lors d’une interview pour AKHi TV, Jos Benavidez, a rappelé l’affaire du clenbutérol pour laquelle Álvarez avait été sanctionné en 2018. par ailleurs a suggéré un possible dopage de la star de la boxe Actuellement.

«Pour moi, il y a des doutes. Canelo est soudainement devenu Superman. Je veux dire que Il a déjà été pris des stéroïdes. Il a l’air plus marqué et plus fort », a déclaré Benavidez.

Mais la critique ne s’est pas arrêtée là, le père du boxeur a allégué qu’il pourrait même y avoir des situations de dopage au sein de l’équipe Canelo Ce qu’Eddy Reynoso entraîne: «Tout le monde là-bas ressemble à des monstres. Regardez Scar Valdez, il ressemblait à un animal contre Berchelt. Mais il se passe quelque chose là-bas », a-t-il ajouté.

Enfin, il a décidé que son fils pourrait être le seul à réussir à arrêter le grand moment de Sal et ce sera un vrai combat pour tous les fans de boxe: « David donnera aux fans un grand combat et Canelo sera en difficulté, avec ou sans stéroïdes. Nous allons essayer de le battre, je ne dis pas que nous allons le battre. «

En avril 2018 Sal Álvarez avait été suspendu par la Commission des sports du Nevada, après que le Mexicain ait été testé positif pour le clenbutérol. Cependant, il a été acquitté car il a été constaté que l’ingestion était involontaire.