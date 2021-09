Boxe : le père de Tyson Fury le voit en MMA : « Après avoir pris sa retraite de la boxe »

in

Tyson Fury pourrait prendre sa retraite à 40 ans. PA

Cette semaine, John fureur, père du champion poids lourd de la WBC, Tyson Fury, a commenté l’entrée de son fils dans le monde de MMA après avoir pris sa retraite de la boxe, le 40 ans, selon Tyson : « Se battre jusqu’à l’âge de 40 ans. J’y ai pensé, et il n’y a pas grand chose d’autre à faire de toute façon. Ensuite, je pourrais continuer à me battre. Je ne vois personne ici qui puisse me défier.”

Fury était en action à Février 2020, quand il a affronté et vaincu Deontay Wilder, prenant ainsi la ceinture WBC. Maintenant, il devra faire face Wilder le 9 octobre, dans une triologie au T-Mobile Arena de Las Vegas..

John vous pensez que votre enfant réussira très bien dans MMA, bien sûr, avec une bonne formation. “Avec un bon entraînement, il s’en sortira très bien.. Je l’ai vu exceller dans différents sports comme la lutte, donc j’ai une idée de ce à quoi il ressemblait. Tyson à partir de ce. Je sais qu’il peut utiliser plus que ses mains, ” John Fury admis à JOE.

Il a également parlé de certaines des compétences de Tyson qui fera de lui un combattant complet de MMA: « Il est rapide, il a les pieds légers et je pense que si un coach de haut niveau l’engageait, Je pourrais faire de grandes choses avec lui.”

Dans les années récentes, Tyson fureur a même déclaré en plaisantant qu’il pourrait commencer à se battre dans MMA défier le champion de poids lourd UFC, et c’est pourquoi son père le voit tenter une nouvelle opportunité d’arts martiaux lorsqu’il se retire de la boxe : “Plus ça devient difficile avec Tyson, plus il aime ça. Quand il se retirera enfin de la boxe, il se lancera probablement dans le MMA, et il s’y tiendra, voyez-vous”, a complété John Fury.