Boxe : le plan B de Gennady Golovkin s’il n’obtient pas le trilogue contre Canelo lvarez

Gennady Golovkin pense toujours à Canelo lvarez, mais il a déjà un autre plan pour 2022.

Gennady Golovkine pense toujours au trilogue contre Sal ‘Canelo’ lvarez pour l’année prochaine. Le Kazakh est sur le point de défendre ses ceintures de poids moyen contre Ryota Murata, mais déjà en train de planifier la prochaine étape.

Cependant, GGG a encore un autre plan au cas où il n’obtiendrait pas la bagarre devant la couverture. Lors d’une interview avec Boxing Scene,le promoteur Eddie Hearn a parlé des rêves de Golovkin de rechercher l’unification au poids moyen si le trilogue contre Canelo ne finit pas par se réaliser.

« Après le combat de Murata, Si Gennady gagne et n’obtient pas le troisième combat de Canelo, la prochaine étape consiste à s’unifier encore plus. Si vous êtes Gennady, cela signifie que vous n’avez que Charlo et Demetrius », a-t-il déclaré.

Demetrius Andrade et Jermall Charlo ont tous deux déclaré ouvertement leur désir d’atteindre tous les titres des 160 livres. Pourtant, pour Hearn, les récentes performances du natif du Rhode Island n’ont pas encore été suffisamment convaincantes pour se rapprocher de l’unification.

« Regardez, ce n’est pas que les performances (précédentes) de Demetrius soient celles qui (pour les autres poids moyens) se cachent derrière leurs canapés de peur. Regardez battable avant. Charlo et Golovkin seront probablement les deux favoris des paris. Et ils ne le combattront toujours pas. Mais on verra. Demetrius veut unifier et a répété qu’il y a beaucoup de combats à faire ici (sur DAZN) « ;

Pendant ce temps, le duel de Golovkin au Japon aura lieu le 29 décembre contre Murata. Le Japon possède la ceinture WBA de la division, une victoire solide serait donc vitale pour le 2022 dont rêve le Kazakh.