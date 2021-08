Boxe : le porte-bonheur de Nico Ali Walsh à ses débuts en boxe : le short que lui a offert son grand-père Muhammad Ali

in

Nico Ali Walsh a fait des débuts exceptionnels en boxe. .

Nico Ali Walsh a fait ses débuts en boxe professionnelle. Peut-être que ton nom lui-même ne dit pas grand-chose, mais derrière lui se cache une histoire familiale bien plus importante. Il est le petit-fils de Mohamed Ali et pour son premier combat, il a utilisé quelque chose qui appartenait à la légende du ring.

Walsh a remporté la victoire au premier tour après un KO fou de Jordan Weeks, un combat qui a été convenu en quatre rounds, Mais il lui a fallu 30 secondes pour que tout bascule en sa faveur.

A la fin du combat, Walsh a révélé qu’il portait un short qu’Ali lui avait offert et qu’à un moment de sa carrière, il a utilisé.

“Évidemment mon grand-père, j’ai beaucoup pensé à lui. Il me manque. Cela a été un voyage émotionnel. Je pense que lui et moi avons fait un peu d’histoire ce soir. Cela a répondu à mes attentes. Cela semble beaucoup de pression; pour moi, c’est juste mon grand-père. Il est le meilleur combattant qui ait jamais vécu, peut-être la meilleure personne. Ne porte plus jamais ce short”, il a dit aux micros ESPN.