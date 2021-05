Boxe: Le Portoricain Flix Verdejo, accusé de l’enlèvement et du meurtre de son amante enceinte

Le boxeur portoricain Flix ‘El Diamante’ Verdejo s’est rendu dimanche aux autorités fédérales de Porto Rico après avoir été accusé du meurtre violent de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, 27 ans et avec qui il a eu une liaison extraconjugale. Son amant attendait un enfant du pgil. Le cadavre de la jeune femme a été retrouvé samedi flottant dans un lagon dans la capitale du pays. L’institut des sciences judiciaires a confirmé l’identité du corps dimanche matin.

Verdejo, avec un dossier professionnel de 27-2 et 17 KO, fait face à trois chefs d’accusation: enlèvement, détournement de voiture et meurtre de son amant et d’un enfant à naître. Le FBI a également révélé qu’il avait la coopération de la personne que Verdejo aurait appelé le 27 avril à demandez-lui de l’aide pour «mettre fin» à la grossesse de Keishla Marlen, avec qui elle semble avoir eu une relation depuis 11 ans.

RUPTURE: Vidéo de @TelenoticiasPR qui montre le moment où le boxeur Flix Verdejo s’est rendu ce soir aux autorités fédérales, dans l’affaire du meurtre de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz. # PuertoRicopic.twitter.com / DmHulNgRJ2 ? Robby Corts (@RobbyCortes) 3 mai 2021

Deux jours plus tard le boxeur a contacté la victime et ils se sont arrangés pour se rencontrer près de sa résidence. Verdejo et le témoin, dont le FBI a témoigné, sont allés à sa rencontre dans une Dodge Durango noire, qui a déjà été saisie.

Selon le rapport du FBI, le boxeur Il aurait frappé la femme au visage avant de la droguer. AprèsAvec son compagnon, ils lui ont attaché les mains et les pieds avec un câble et l’ont attachée à un bloc de pierre. Puis ils ont jeté son corps du pont Teodoro Moscoso et lui ont tiré dessus.

MAINTENANT | Les proches de Keishla arrivent à la Cour fédérale, où Flix Verdejo est détenu. pic.twitter.com/coXyiqPIW7 ? Pedro Martnez (@pmartinezvelez) 3 mai 2021

Le pgil a passé la nuit dans une prison fédérale. S’il est reconnu coupable, il encourt la peine maximale: la peine de mort.