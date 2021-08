Boxe: le record historique de Mayweather que Manny Pacquiao peut égaler contre le Cubain Ugas

Le Philippin cherche à égaler le record de Mayweather le 22 août AP

Le 22 août, l’histoire de la boxe pourrait être réécrite, lorsque le Boxeur philippin, Manny Pacquiao, face au ?super? Yordenis Ugs, champion de la World Boxing Association (WBA), car s’il est victorieux, il égalera un « record impossible de Floyd Mayweather Jr.

Si le Philippin bat le challenger cubain, ‘Pac Man’ atteindra 23 victoires contre des champions du monde, égalant ceux que « Money » a eu dans sa carrière.

Pac-Man? atteint une victoire record en battant Keith Thurman il y a deux ans et il est devenu le cinquième boxeur de plus de 40 ans à être proclamé champion du monde. Avec ce triomphe j’égale Bernard Hopkins (49 ans), Georges Foreman (45 ans), Thulani ‘Sugar Boy’ Malinga (41 ans) et Bob Fitzsimons (40 ans), tous avaient plus de quatre décennies lorsqu’ils ont été couronnés.

Floyd Mayweather a pris la parole il y a deux ans juste après le combat entre Pacquiao et Thurman où il a assuré que même si son record est égalé, il l’a fait avec moins de combats. “Personne n’a battu plus de champions du monde que moi. Pacquiao va probablement battre ce record, mais c’est qu’il est devenu professionnel avant moi», a assuré la légende de la boxe.

Le Philippin a une longue liste de 22 victoires avant les champions du monde, où l’on peut voir des noms comme:

Chatchai SasakulLehlohonolo LedwabaJorge Eliecer JulioMarco Antonio Barrera (deux fois) Erik Morales (deux fois) cicatrice LariosJorge SolsJuan Manuel Mrquez (deux fois) David Dazscar De La HoyaRicky HattonMiguel CottoJoshua Clottey) M. De La HoyaRicky HattonMiguel CottoJoshua ClotteyAntonio Margarito