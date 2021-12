Boxe : Le trilogue Deontay Wilder et Tyson Fury, le meilleur combat de l’année

Le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, classé comme le meilleur de 2021. .

le Le World Boxing Council (WBC) a honoré le trilogue entre Deontay Wilder et Tyson Fury comme le meilleur combat de tout 2021. Ce mardi l’organisation a distingué la bagarre en pleine remise de son prix aux meilleurs de la discipline.

« Ils nous ont émus, ils nous ont surpris et nous ont offert un spectacle qui est entré dans l’histoire. Fureur contre Wilder III est le combat de l’année », a écrit la WBC sur les réseaux sociaux.

Dans un combat pour le titre vert et or en octobre dernier, Wilder et Fury se sont engagés dans un match intense qui s’est terminé au tour 11 après un KO du « Gypsy King » à propos de l’Américain.

Le « Bronze Bomber » et Fury ont tous deux donné un véritable affrontement de pouvoir, où l’un des deux a porté de grands coups et a fait vibrer la T-Mobile Arena à Las Vegas. Même Tyson a failli perdre sa ceinture au KO après s’être rendu plusieurs fois au tapis.

Dans les statistiques, Wilder a décroché 72 coups sûrs pour 150 du champion. Bien que, Deontay en ait généré 63 de pouvoir, par 114 des Anglais.

