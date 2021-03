Boxe: Lee Noble, 33 ans, décède après avoir lutté contre un cancer et une tumeur cérébrale en phase terminale

Lee Noble

Le boxeur britannique Lee Noble, 33 ans, est décédé dimanche dernier après sept ans de lutte contre le cancer.. Une histoire qui a ému le monde, alors qu’il s’est battu pour la première fois contre la leucémie et, les deux derniers, contre une tumeur cérébrale en phase terminale.

À travers ses réseaux sociaux, le Britannique a raconté son combat quotidien contre la maladie.

poster cette photo à mon plus faible et mon plus fragile mais plus optimiste Dans un an où cela apparaîtra sur ma chronologie, je prendrai une photo pour vous montrer tout ce que la positivité peut faire, continuez à prier 4 moi si cela aide un autre combattant du cancer à traverser une mauvaise journée, alors je suis heureux # beatingcancerpic.twitter.com / B81GeJSVRb ? lee noble (@nobleboxer) 30 janvier 2018

Mauricio Sulaimn, président du World Boxing Council (WBC), Je lui ai envoyé la ceinture qu’il donne à tous ses champions du monde et je l’ai nommé « champion d’honneur » pour sa « bravoure et son courage » dans la lutte contre le cancer. « Cela m’a vraiment encouragé », a alors déclaré le Britannique.

Le monde de la boxe pleure aujourd’hui son décès. Eddie Hearn, promoteur bien connu, a regretté la nouvelle. «Je suis très attristé par la nouvelle du décès de Lee Noble. Lee a combattu sa maladie avec beaucoup de courage pendant de nombreuses années et mes pensées et celles de tout le monde à Matchroom vont à lui et à sa famille. Il est en paix maintenant », a-t-il dit.

Très attristé d’apprendre le décès de Lee Noble. Lee a combattu sa maladie avec tant de courage pendant de nombreuses années et mes pensées et tout le monde à Matchroom sont avec lui et sa famille. En paix maintenant ? Eddie Hearn (@EddieHearn) 21 mars 2021

Lee Noble (record du 20-24-3) a rendu public le 11 février 2019 que son cancer s’était reproduit. En 2014, à 26 ans, vous avez reçu un diagnostic de leucémie, une maladie avec laquelle il se bat depuis. Après avoir combattu Kiril Psonko en octobre de cette année-là, qu’il a battu aux points, il est allé à l’hôpital pour soigner quelques douleurs. Au début, les médecins pensaient que c’était une blessure de l’épaule ou de l’arthrite, mais ils ont fait une série de tests qui ont conclu qu’il avait une leucémie. «J’ai eu trois ans de traitement, j’ai tout fait (dont un avec des cellules souches), puis je suis revenu. Cela a été vraiment déprimant de ne pas pouvoir se battre à nouveau parce que tout ce que j’ai fait depuis mes 18 ans, c’est la boxe.« Il a déclaré à worldboxingnews en avril de la même année. » La boxe m’a beaucoup donné, elle a payé mes factures, mais soudain j’ai un cancer et ils m’ont tout pris « , a-t-il reconnu.

Mais encore plus, malheureusement, il y a deux ans, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale terminale. En août de l’année dernière, on a appris que Noble cesserait de recevoir un traitement pour sa maladie.

Le pgil Conrad cummings était un autre de ceux qui voulaient se souvenir de Lee après sa mort: « Je suis attristé par la nouvelle du décès du boxeur Lee Noble, qui n’avait que 33 ans. Très triste. Champion du RIP. »