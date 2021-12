Boxe : Leo Santa Cruz se jette contre Floyd Mayweather : « Il est jaloux et ne veut pas que Canelo Álvarez s’en remette »

Leo Santa Cruz attaque Floyd Mayweather. .

Floyd Mayweather a inculpé Saúl Álvarez après ses derniers résultats en considérant que ce n’est pas le mieux livre pour livre car il y a d’autres combattants qui à son avis sont meilleurs que le mexicain.

Avant ses déclarations, plusieurs boxeurs sont sortis pour défendre Canelo en particulier Leo Santa Cruz, qui a souligné que l’ancien champion américain est jaloux de l’actuel champion unifié.

Dans des déclarations à la chaîne YouTube de TV Boxeo, Santa Cruz a discuté de l’interdiction de Mayweather avec Gervonta Davis d’utiliser les gants de la marque ‘No Boxing no Live’ qui sont la propriété de Canelo.

« Canelo est dans son moment, il est le meilleur livre pour livre. J’ai l’impression qu’il est un peu jaloux d’elle et c’est pourquoi elle ne veut pas que je porte ces gants. Mais bon, au final faut mettre les gants avec qui vous vous sentez à l’aise, qu’ils soient ou non de Saul. La vérité est qu’il n’est peut-être pas payé pour montrer la marque et c’est pourquoi il les a enlevées. »

Le boxeur a souligné que Money a peur que Canelo battre des records et des titres en boxe.

« Comme Canelo fait de grandes choses, Je pense qu’il se promène un peu et Mayweather ne veut pas qu’il s’en remet, alors il dit ces choses. »