Boxe : L’équipe Canelo rejoint : Canelo Álvarez, Andy Ruiz, Oscar Valdez et Ryan García s’entraînent pour la fin de l’année

L’équipe Canelo se joint à l’entraînement avant leurs combats en 2021. Instagram

La la deuxième partie de l’année est prête à recevoir l’un des combats les plus attendus de l’année entre Usine de Canelo Álvarez et Caleb pour le titre incontesté, mais le Mexicain ne fera pas que son entraînement et c’est qu’il doit revenir à L’équipe Canelo pour vous accompagner.

Dans les réseaux sociaux, Eddy Reynoso, entraîneur du multi-champion, a publié une photo sur laquelle il regarde Saúl Álvarez accompagné d’Andy Ruiz, Oscar Váldez, Ryan García et Frank Sánchez qui ont repris l’entraînement en pensant à leurs prochains combats.

Andy vient de se faire opérer du genou ce qui le gardera hors du ring pour le reste de 2021, mais il s’est rétabli pour reprendre son entraînement.

Ryan Garcia continue de se préparer après votre pause pour travailler votre santé mentale, chercher à se battre pour un sceptre dans la catégorie des poids légers après l’avoir laissé vacant en mai. Il devrait confirmer un combat d’ici cette fin d’année ou d’ici 2022.

Pour sa part, Oscar Valdez se prépare à affronter Robson Conceicao le 10 septembre à Tucson pour faire sa première défense du titre WBC des super poids plume.

Finalement, Frank Sánchez termine sa préparation pour affronter Efe Ajagba dans un combat de 10 rounds prévu dans le cadre de l’undercard de Tyson Fury contre Deontay Wilder le 9 octobre.