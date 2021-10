Boxe : L’équipe Canelo reste invaincue en 2021 : Frank Snchez bat Efe Ajagba

Eddy Reynoso reste invaincu en 2021. .

Canelo lvarez, Ryan Garcia, scar Valdez, Andy Ruiz et maintenant Frank Sanchez ont eu une année 2021 au cours de laquelle ils n’ont pas connu de défaite et ils ont tous quelque chose en commun, le coach Eddy Reynoso.

Les L’équipe Canelo était active ce samedi dans le match de demi-finale de l’undercard avec Tyson Fury et Deontay Wilder, où le Cubain Frank Snchez s’est imposé face au Nigérian Efe Ajagba.

Non Ce fut un combat facile pour le Cubain Flash, qui a dû travailler tour par tour et à la fin les juges lui ont donné la victoire par décision unanime. maintenir la qualité d’invaincu avec 19 victoires dans le même nombre de combats.

Mais Ce n’est pas la fin de l’année pour Reynoso et ses élèves, puisque les combats de Canelo, du roi Ryan et du Destructeur restent, qui ira sûrement après le triomphe pour remettre leur entraîneur comme candidat au meilleur de l’année.