Les deux seuls champions actuellement unifiés des quatre agences, Canelo lvarez (super middle) et Josh Taylor (super light)

États Unis possède la carrière la plus importante de la boxe mondiale. Le pays américain est le plus puissant du monde à bien des égards et aussi en boxe. Des 68 champions du monde actuels, de dix-sept pesos par les quatre organisations de boxe (WBC-WBA-IBF-WBO), la quatrième partie est prise en charge par l’ensemble des pgiles nord-américains.

Il y a 17 champions actuels, mettant en évidence les trois titres que le champion superwlter a Jermell charlo et le champion des poids légers Tefimo López, plus les deux que vous avez errol spence en poids wlter.

Le deuxième pays le plus important est Mexique, avec dix ceintures, mettant en valeur les quatre titres dans les super-moyens de Sel « Canelo » lvarez et les deux super volent de Juan Francisco « El Gallo » Estrada.

Les pays tiers avec le plus de titres sont les Royaume-Uni et Japon, tous deux avec sept, étant les quatre du super-léger pour Josh Taylor, et deux des poids coq pour Naoya inoue.

Ensuite, ils seront Ukraine et Philippines avec quatre titres, dont trois poids lourds pour l’Ukrainien Oleksandr Usyk.

Russie a trois avec deux de Artur Beterbiev chez les mi-lourds, tandis que Ouzbékistan, Porto Rico et Thaïlande Ils ont deux titres, avec un multi-champion l’équipe ouzbek, Murodjon Akhmadaliev, qui détient deux des quatre titres des super poids coq.

Neuf pays n’ont qu’un seul champion, dont Espagne avec Kiko martinez chez IBF poids plume, alors qu’un des titres est vacant en attendant un vainqueur.

Quant aux continents, Amérique détient près de la moitié des titres avec 33, suivi de l’Europe avec 17 et de l’Asie avec 16. L’Afrique n’en a qu’un, même si cela pourrait être deux si le Sud-Africain Azinga Fuzile battre les japonais Kenichi Ogawa ce week-end en lice pour le titre vacant IBF des super-plumes.

L’hégémonie des pays de la boxe classique se poursuit.