Boxe : les portes de l’équipe Canelo se referment sur Anthony Joshua… à cause d’Andy Ruiz

Eddy Reynoso préférerait entraîner Andy Ruiz qu’Anthony Joshua. PA

Eddy Reynoso a parlé dans une interview pour La Saga de El Heraldo TV, où il a parlé des rivaux possibles que Canelo Álvarez aura à l’avenir, mais il a également parlé de une autre des figures de la boxe qui frappe à la porte pour être entraînée par lui : Anthony Joshua.

Les Britanniques ont visité le camp de Canelo en octobre, avant le combat du Mexicain contre Caleb Plant, accompagné de Residente, et des rumeurs ont commencé selon lesquelles les Britanniques rejoindraient l’équipe Canelo, mais Reynoso ne le voit pas.

« Les gens de Joshua m’ont cherché, Eddie Hearn, qui est leur promoteur, est venu chez moi et ils veulent voir si je peux travailler avec eux, si je peux t’aider. Mais d’un autre côté j’ai Andy, le plus aimé là-bas dans le gymnase, pas question de me mettre contre ça », a déclaré le manager.

AJ a perdu son dernier combat en septembre, mais il a une revanche contre l’Ukrainien, cherche à récupérer les ceintures comme il l’a fait contre Ruiz, qui l’a surpris au Madison Square Garden en juin 2019, regagnant les titres lors du match revanche en décembre de la même année en Arabie.

« Cela devient un peu difficile là-bas, mais Je vais choisir de travailler avec Andy, il est mexicain, il est surtout ami avec nous.

Ruiz a rejoint l’équipe Canelo en mai 2020, n’ayant eu qu’un seul combat depuis lors, à vaincre Chris Arreola par décision unanime en mai 2021 à Carson, Californie.