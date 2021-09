Boxe : L’incroyable plan de Tyson Fury pour balayer les poids lourds : Wilder en octobre, Whyte en décembre, Joshua en mars…

in

Fury a déjà son calendrier pour le reste de 2021 et 2022. AP

Ça ne fait aucun doute que Tyson Fury fait partie des combattants à surveiller chez les poids lourds et le Britannique est très clair sur son planning pour les quatre prochains combats, bien qu’il doive d’abord vaincre Deontay Wilder.

“J’ai mes quatre prochains combats alignés. Je vais détruire Wilder et me battre en décembre à cause de toute l’inactivité. Je ne pense pas que le combat contre Joshua aura lieu en décembre. combattre Dillian Whyte au Royaume-Uni pour la première fois depuis des années dans un stade en décembre », a déclaré Fury à BT Sport.

Mais le roi des gitans n’oublie pas Anthony Joshua : « Prenons rendez-vous en décembre, tais-toi tout de suite ce con, sois facile. Et puis combattez Joshua en mars, c’est peut-être l’Arabie saoudite, faisons-le. Ensuite, nous pourrons avoir un match revanche cet été, ici à Wembley. »

“Et puis je vais sortir avec mon cinquième combat, combattre Derek Chisora, puis prendre deux ans hors du ring, Je vais redevenir complètement fou. Et reviens à 37 ans et nettoie le sol avec le prochain, prends deux ans pour construire quelqu’un.”