Boxe: Logan Paul affronte les frères Gronkowski et laisse Rob impressionné

Les frères Gronk affrontent Logan Paul.

Logan Paul continue de se préparer à affronter Floyd Mayweather, mais avant de décider d’affronter des rivaux spéciaux, les frères Gronkowski, qui ont été encouragés à montez sur le ring et ils ont même réussi à connecter le YouTuber.

Dans une vidéo partagée par le compte du Gronk peut être vu Logan combattre Glenn, Dan, Chris et Gordie, tandis que Rob est resté dehors pour éviter toute blessure qui lui coûterait la saison avec les Bucs, mais j’en ai profité pour être arbitre.

Dans une interview avec TMZ, Logran a déclaré qu’il avait été impressionné par le poids et hauteur des frères et des bons athlètes qu’ils étaient.

«Ils sont énormes. Je baise 6’2 pieds, 200 livres et je marche là-dedans et tous les frères de Rob sont sur moi! Ils sont tous plus grands que moi verticalement, ils sont tous plus larges que moi horizontalement. Ce sont d’énormes humains! “

Les Gronks ont eu la séance d’entraînement de puis préparez-vous à affronter Logan sur un ring.