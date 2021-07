Boxe : Logan Paul appelle à une revanche contre Floyd Mayweather : “Je suis sûr que je vais l’assommer”

Logan Paul envoie un message à Mayweather pour organiser une revanche. @ShowtimeBoxing

Après son match d’exhibition à Miami, Logan Paul pense répéter le succès des ventes avec Foyd Mayweather. Le youtuber a récemment exprimé le désir de se mesurer dans un match revanche contre ‘Money’.

“Laissez-moi vous dire quelque chose, Si je combats encore Floyd, je promets de l’assommer. Je le promets. Laissez-moi vous demander ce que vous préférez voir, Jake Paul contre Floyd, ou moi contre Floyd à nouveau ? J’ai adoré l’opportunité, j’adorerais la refaire un jour “; mention pour TMZ Sports.

La célébrité des réseaux sociaux a également déclaré que s’il avait eu un combat plus long contre Mayweather, il aurait été possible de l’envoyer au tapis : “Je l’ai eu à la fin du huitième round, je respirais fort, je revenais à la vie . J’ai pensé que ça allait être un combat de 10 à 12 rounds. On récupère, et cette fois je le finis.'”

Concernant les plans de ‘Argent’ Il n’a pas encore décidé s’il reviendrait à un match d’exhibition pour la seconde moitié de l’année. Cependant, il a également une chance sur le radar de régler ses différends avec Jake dans un match après que “Probelm Child” ait rencontré Tyron Woodley.