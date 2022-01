Boxe : Logan Paul attaque Floyd Mayweather et affirme qu’il ne l’a pas payé pour le combat

Logan Paul dit que Floyd Mayweather ne l’a pas payé pour le combat d’exposition qu’ils ont eu. . images

Logan Paul a explosé contre Floyd Mayweather sur les réseaux sociaux. Le « youtuber » a récemment accusé la légende de la boxe de ne pas l’avoir payé pour le combat qu’ils ont tenu en juin de l’année dernière.

À travers un tui, Paul a cité une note du « Daily Star » selon laquelle Mayweather avait gagné trop d’argent grâce au combat qu’il « aurait même pu acheter l’avion de Jeff Bezos ». « Maverick » a jugé qu’en six mois, il n’avait pas reçu une grande partie de son paiement.

« Ouais, parce que le sale petit rat ne m’a pas encore payé LOL. Cela fait 6 mois, mais ne vous inquiétez pas, KSI et moi allons récupérer l’argent que vous m’avez volé « ; déclaré sur les réseaux sociaux.

Le frère de Jake Paul a déclaré qu’il n’avait pas reçu assez d’argent du pay-per-view généré par le combat. Même le média « GiveMeSport » a jugé que il n’a pas perçu les revenus correspondant aux 50 millions de dollars que le procès a générés.

Pendant ce temps, Logan revient sur le ring contre KSI dans un duel de trilogie. La bagarre sera officiellement annoncée le 4 janvier.

Ouais parce que le sale petit rat ne m’a pas encore payé lol. Cela fait 6 mois.

mais pas de soucis @Floydmayweather, @KSI et moi allons récupérer l’argent que vous m’avez volé et plus encore. 4 janvier pic.twitter.com/0G8SZ960IM

? Logan Paul (@LoganPaul) 2 janvier 2022