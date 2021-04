Boxe: Logan Paul dit qu’un combat contre Jake Paul sera le plus grand de tous les temps

Logan Paul veut affronter Jake pour le combat le plus rentable de tous les temps. .

Logan Paul attend toujours d’affronter Floyd Mayweather dans un combat d’exposition qui jusqu’à moment n’a pas de date fixe après avoir été reporté, mais ce faisant, il continue de laisser plusieurs déclarations controversées.

Cette fois, je n’ai pas parlé de Floyd, Mais il a clairement indiqué que son incursion dans la boxe en avait fait un showman que n’importe qui veut voir et même assuré que, s’ils faire face à son frère Jake, ce serait le combat le plus regardé de tous les temps.

« Je suis un showman, tout comme Jake, et nous avons eu une petite rivalité sur YouTube Cela n’a jamais été égalé et je ne pense pas que ce le sera jamais. Et je pense que nous pouvons probablement faire une vague similaire si Jake et moi nous sommes une fois disputés « , a-t-il déclaré à Access lors d’une interview.

Paul a affirmé que si à tout moment il présente l’opportunité serait le combat le plus rentable de l’histoire.

« Je vais aller de l’avant et dire que Logan Paul contre Jake Paul sera l’un des événements sportifs de combat de le pay-per-view le plus gros et le plus rentable de tous les temps. «

Croyez-le ou non, Jake a clairement indiqué que son frère n’était pas un vrai boxeur et quand son match a été annoncé contre Mayweather a assuré qu’il ne pouvait pas le battre.