Boxe: Logan Paul insiste sur son combat avec Floyd Mayweather: « J’ai signé un contrat merdique de 50 pages »

Logan Paul et Floyd Mayweather vont s’affronter.

Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul reste une énigme pour les fans de boxe, mais à mesure que les rumeurs grandissent, c’est le YouTuber lui-même qui confirme leur confrontation grâce au fait qu’il a signé un contrat.

Le retour tant attendu de Money devait avoir lieu le 20 février Mais à l’approche de la date, il a été annulé et ils ont cherché un meilleur endroit et un meilleur jour pour que le combat d’exposition ait lieu, qui devait être au Japon.

Logan a parlé dans son podcast ‘Impaulsive’ The Maverick a révélé que leur combat aurait lieu et a même dit que signé un contrat de plus de 50 feuilles, ce qui est impossible à éviter.

« Cela se passe, il (Mayweather) me l’a promis et l’a dit publiquement. La merde se passe et le contrat est signé. Un contrat de 50 pages est signé, comme attendre les dates. «

Bien que le jour ne soit pas encore confirmé, on peut s’attendre à ce que le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather se fasse en Amérique grâce à la levée des restrictions relatives aux coronavirus dans plusieurs États.