Boxe : Logan Paul : « Je peux battre Mike Tyson »

Mike Tyson et Logan Paul se battront en février 2022.

Après Mike Tyson laissera la porte ouverte pour affronter l’un des frères Paul pour l’année prochaine, Tout indique que la possibilité d’affronter Logan Paul semble encore loin. Cependant l’idée d’un show combat, où ‘Iron’ montera sur le ring l’année prochaine’, l’idée semble loin pour le ‘youtuber’

En pleine participation à la pesée entre Canelo et Plant, Tyson s’était prononcé en faveur de l’idée de participer à un événement en 2022, comme il l’avait précédemment avoué au journal The Sun en octobre. De même, récemment le présentateur de la chaîne YouTube, Drama Alert Keemstar a confirmé les négociations entre la célébrité des médias sociaux et le combattant légendaire.

Cependant, le « Maverick » a souligné que rien n’avait été convenu et n’était pas enthousiaste à l’idée. Bien qu’il ait décidé qu’il avait de grandes chances de battre ‘Iron Mike’ en cas de combat : « Pour l’instant, il n’y a rien. Je veux dire, nous en avons parlé. C’était quelque chose que je n’envisageais pas, mais maintenant je le fais juste pour faire taire les gens « ; manifeste dans Seconds Out.

De même, Paul a déclaré qu’il aurait une bataille facile contre Tyson : « Je vous le dis, je vais vaincre Mike Tyson. Je prouve que tout le monde a tort et dis : « Oui, je l’ai fait ». Et une légende que je respecte et aime beaucoup est assise par terre. Putain ça. Mike Tyson est trop vieux, c’est quoi ? J’y vais et je l’assomme, pour quoi faire ? Pour quelle raison? »; Logan stressa.

Pour l’instant, Mike Tyson a refusé de révéler le nom de son prochain rival début 2022. Et bien que Paul ne se soit pas enthousiasmé face à l’opinion publique, vous pourriez changer d’avis sur la conclusion de l’accord dans les prochaines semaines pour une projection.