Boxe : Logan Paul se prépare à battre Mayweather : “Le monde s’arrêtera, ce sera la plus grosse surprise de l’histoire de la boxe”

Logan Paul parle de son combat avec Floyd Mayweather. .

Logan Paul affrontera Floyd Mayweather le 6 juin à Miami, dans un combat que le YouTuber pense que “Money” ne prend pas au sérieux, ce qui pourrait conduire à la plus grande surprise de l’histoire du sport.

Paul pense qu’il a un avantage en termes de taille, de poids et de portée, ce qui le rend dangereux pour un ‘grandpa’ en tant que Mayweather. « J’ai trois pesos d’avance, c’est dangereux pour lui. Imaginez qu’il sache boxer, qu’il bat les professionnels en sparring. Floyd ne se prépare pour personne. Le monde s’arrêtera, ce sera la plus grosse surprise de l’histoire de la boxe et, si je perds, il ne se passe rien et la vie continue”, s’est délecté de la première prise d’ESPN.

De nombreuses critiques ont été reçues par les youtubeurs de la communauté de la boxe pour ne pas avoir atteint ce combat de manière traditionnelle, ce que Logan comprend. « Je suis assez sensibilisé et je les comprends. Ce n’est pas ‘juste’, on ne monte pas dans les classements ou on ne gagne pas le droit de le combattre au sens typique du terme, mais d’un autre côté on travaille dur pour avoir la possibilité.”

“Il y a quelque chose de la nature primitive du sport, deux personnes entrent sur un ring et tapent pour voir qui est le meilleur, c’est quelque chose qui m’excite. Il l’a fait avant YouTube, il a catché au lycée. J’adore l’UFC et les sports de contact. Nous sommes des gladiateurs modernes, c’est la chose la plus cool au monde pour moi.”

“Personne n’en sait plus sur nous que nous. Personne ne peut plus bouleverser l’autre que Jake moi et vice versa. Ce pourrait être l’un des événements sportifs les plus importants de l’histoire. Vous pourriez rire maintenant, mais dans quelques années, si nous continuons à gagner ?”

« À un moment donné, je le ferai, sans aucun doute. Combattre un attaquant bientôt, c’est ce que je peux dire maintenant. Les boxeurs professionnels combattent les boîtes de tomates pour obtenir KO et ajouter à leur CV. Jake a combattu trois athlètes qui devraient savoir et je pense qu’il devrait prendre son temps, il ne devrait écouter personne sur qui se battre. “