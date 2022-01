Boxe : Logan Paul souffre à Noël et au Jour de l’An pour avoir arrêté le cannabis : « J’ai vomi plus de 40 fois »

Logan Paul révèle qu’il a arrêté la drogue. PA

YouTube et star de la boxe, Logan Paul n’a pas eu son meilleur Noël et Nouvel An, traverser les effets de sevrage de l’abandon de la marijuana et traverser une maladie qui lui a fait rater les festivités.

Via votre compte Instagram, Logan a raconté les symptômes auxquels il a dû faire face depuis qu’il a arrêté la marijuana au milieu du 24 décembre.

« Histoire super drôle du Nouvel An : J’ai arrêté de fumer w33d le 24 décembre, J’ai eu des retraits assez désagréables (perte d’appétit, insomnie, irritabilité extrême), la semaine la plus dure de 2021 pour moi. »

Pour ne pas finir, le boxeur a souffert une ivresse avant le nouvel an qui lui a fait appeler l’ambulance et vomissements plus de 40 fois.

« Puis hier, le soir du Nouvel An, j’ai eu une intoxication alimentaire (ce qui était bizarre car je n’avais qu’un petit croissant et un café au lait le matin). Elle a vomi plus de 40 fois et a passé la nuit à transpirer au lit. . Et toutes les pharmacies étaient fermées, donc je ne pouvais pas me procurer de médicaments. J’étais tellement déshydraté que j’ai supplié la seule ambulance d’urgence de la ville de me brancher sur une ligne IV pour récupérer et sortir avec mes amis. Ils ont dit que ce n’était pas possible à moins qu’ils ne m’emmènent à l’hôpital. Visiblement, vis ça.

« J’ai réussi à enfiler le costume et à aller à la fête pendant 10 minutes avant de réaliser que mon chemin était tracé. Alors que je marchais vers la maison en bas de la colline glacée vaincu et déçu, il vomit encore 5 fois dans la rue. Je n’ai pas raté une étape. »

Le non-conformiste a mentionné que ce n’était pas la première fois qu’il vivait un réveillon du Nouvel An, et c’est qu’au cours des années précédentes, il est tombé malade et a traversé divers problèmes les premiers jours.