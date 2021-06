Boxe : Logan Paul : « Vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson. Il est vieux.

in

Après son match d’exhibition contre Floyd Mayweather, les YouTubeur et aspirant boxeur Logan Paul a envie de continuer son show business sportif, et maintenant il pointe vers un autre des plus grands de l’histoire des quadrilatères : Mike Tyson.

Lors du dernier épisode de son podcast ‘Impaulsive’, Logan a parlé de son avenir dans l’industrie de la boxe avec son frère, Jacques Paul, et le nom ‘Iron Mike’ est venu.

“Quelqu’un a mentionné Mike Tyson. Mon avocat l’a évoqué et a dit : ‘Non, Tyson va vous arracher la tête. Vous n’avez aucune chance “. Logan a poursuivi: “Frère, littéralement, Après ce que j’ai vécu, tu ne peux pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson. Frère, c’est vieux, vieux “.

Le fait est que le YouTuber avait déclaré lors d’une conférence de presse avant le combat avec Mayweather, qu’il avait une liste de tous ceux qui ont dit que Floyd l’avait embarrassé, dont Mike Tyson. Évidemment, étant un match d’exhibition qui manquait même de juges, le combat n’était pas sérieux. Malgré tout, Paul tient à faire croire que c’était un vrai combat à cent pour cent.

“Ils sont tous foutus. Mike Tyson est dessus. J’aime Mike, mais il est dessus. Il m’a dit sur mon propre podcast:” Floyd va te botter le cul “. Et Floyd ne me botte pas le cul, Mike. “Logan Paul a exprimé.

L’ancien champion du monde a fini par se mettre dans le feu et même d’accord avec le jeune Paul : “Je suis fier de toi. Tu lui as botté le cul [a Mayweather], J’ai eu tort. Tout le monde parle de vous, vous êtes l’homme. Tu l’as attrapé avec tes coups “.