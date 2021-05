Boxe : Luis Ortiz : « Andy Ruiz dit qu’il n’est pas prêt à m’affronter mais veut combattre Joshua »

Le King Kong insiste pour combattre Andy Ruiz. @premierboxing

Le gars cubain Luis Ortiz est clair et insiste pour combattre le Mexicain Andy Ruiz, qui l’éviterait sous prétexte qu’il n’est pas encore prêt à y faire face.

“Comme toujours, je suis dans le gymnase, je me prépare et je m’entretiens, je me débarrasse de toute rouille sur moi. Je ne peux pas m’éloigner du gymnase et attendez que le téléphone sonne pour qu’ils me disent que je me dispute. Quand ça arrivera, ils ne me prendront pas au dépourvu”, a déclaré le King Kong à George Ebro.

A propos du dernier combat du ‘Destroyer’. Ortiz a dit : “Le combat entre Ruiz et Arreola était très drôle. Le combat était un peu injuste avec les juges, mais je suis allé là-bas pour lui faire savoir que je suis en ligne pour le combattre. Si Andy Ruiz veut à nouveau se battre pour le titre, me voici. S’il me bat, il a toutes les chances de le faire.”

“J’ai dit que je voulais le combattre à plusieurs reprises et je ne cesse de le répéter. Si vous faites partie de l’élite de la boxe, vous ne devez esquiver personne. Vous ne pouvez pas dire que vous n’êtes pas prêt à combattre King Kong et ensuite dire que vous êtes prêt à combattre Wilder, Fury ou Joshua. Et King Kong ? Combattez”.