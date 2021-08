Boxe : Manny Pacquiao : « Ça pourrait être le dernier combat »

Manny Pacquiao pourrait prendre sa retraite après un combat contre Yordeis Ugis AP

Manny Pacquiao revient sur le ring après deux ans de récréation et il le fera avant Yordenis Ugs, arrivé en urgence en raison de la blessure de Errol Spence Jr. affrontera les Philippins pour le titre de super champion des poids welters.

Malgré sa volonté de gagner le combat, Manny n’a pas précisé si sa carrière se poursuivrait après le combat du 21 août. Et cela pourrait être sa dernière apparition sur le ring.

“Je ne peux pas dire s’il y aura d’autres combats, ce sera peut-être le dernier ou pas, nous allons pas à pas, après ce combat nous verrons », a-t-il déclaré dans une interview pour TUDN.

Pacman a souligné être en bonne forme pour son combat à Las Vegas tout cela grâce à son repos et à sa préparation au cours des deux dernières années.

“Je pense que la bonne chose à propos de moi, c’est que j’ai pris deux ans de congé et mon corps a eu le temps de récupération le plus long dans toute ma carrière de boxeur, donc c’est bon pour moi. Je suis excité et heureux de ce retour le 21 août. Heureux et excité parce qu’ils voient que j’ai toujours de la passion, mes compétences, mon envie de faire du sport, ma vitesse.”