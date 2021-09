Boxe : Manny Pacquiao candidat à la présidentielle aux Philippines

in

Le boxeur Manny Pacquiao se bat pour la présidence des Philippines en 2022 Atlas

Sénateur philippin et cône de boxe Manny Pacquiao a annoncé dimanche qu’il se présenterait à la présidentielle aux élections de 2022.

Pacquiao accepté la nomination de son parti PDP-Laban à votre congrès national le dimanche, s’engager à servir honnêtement au peuple philippin qui, a-t-il dit, attend un changement de gouvernement.

“Je suis un combattant et serai toujours un combattant dans et hors du ring”, Pacquiao, 42 ans, a déclaré dans son discours.

“Au nom de nos compatriotes qui ont longtemps souhaité le bon changement de gouvernement, J’espère de tout mon cœur, avec courage et humilité votre soutien”, a-t-il ajouté.

Pacquiao est le président de la faction PDP-Laban dirigée par lui et le sénateur Aquilino “Koko” Pimentel III.

Une autre faction du parti a nommé le ple résident Rodrigo Duterte comme candidat à la vice-présidence, et le sénateur Bong Go, un ancien collaborateur de Duterte, comme son candidat présidentiel.

Duterte, que la Constitution interdit de briguer un second mandat de six ans, a accepté la nomination, mais Go a refusé de se présenter à la présidence.

Le président a lancé une campagne brutale contre la drogue et a déclaré la semaine dernière qu’il préférait “mourir d’abord” plutôt que de comparaître devant un tribunal international, un jour après La Cour pénale internationale annoncera qu’elle enquêtera sur les allégations de crimes contre l’humanité liée à la répression qui a fait des milliers de morts.