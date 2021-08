Boxe : Manny Pacquiao exclut un combat contre Jake Paul : “Je veux combattre le meilleur”

in

/ PA

Manny Pacquiao retour à une carte boxeou face à Errol Spence Jr., ce 21 août à Las Vegas, Bien qu’il ne soit pas considéré comme un favori dans les paris et selon les opinions des experts en boxe, principalement parce qu’il est 11 ans de plus que l’actuel champion poids welter du World Boxing Council et la Fédération internationale de boxe, mais avec son retour, les médias recherchent déjà une indication de ce que sera la prochaine bataille du Philippin.

A noter que depuis plusieurs semaines les rumeurs rapprochaient la possibilité que le nonuple champion dans huit catégories différentes se batte contre le youtubeur controversé Jake Paul, mais le Philippin n’est pas intéressé par cette confrontation.

“Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je veux me battre au mieux pour ajouter à mon héritage “, Manny Pacquiao a commenté lors d’une interview avec TMZ Sports.

Même si Jake Paul n’a pas non plus l’idée de monter sur le tapis pour combattre le champion en titre des poids welters de la World Boxing Association. et considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, car le frère de Logan Paul vise Canelo lvarez, selon les informations du même portail numérique TMZ.

En creusant plus profondément dans la possibilité d’un combat avec le créateur de contenu, Pacquiao a expliqué : “Je ne sous-estime pas Paul, mais il n’a pas beaucoup d’expérience en boxe. Donc à ce stade, il est déjà désavantagé pour se battre en boxe.”.

D’autre part, le boxeur philippin s’était également impliqué il y a quelques semaines avec Connor McGregor et l’entraîneur de Manny Pacquiao avait rejeté cette possibilité à l’époque : “Ce sport [de MMA] c’est un peu différent, ce n’est juste pas de la boxe. Manny n’a aucun intérêt à combattre un combattant MMA, veut se battre avec les meilleurs combattants là-bas “, a déclaré Roach au Sun début août 2021, alors Pacquiao a été à nouveau interrogé et a répondu qu’il ne savait pas s’il y avait une possibilité. Au lieu de cela, TMZ Sports a affirmé que le joueur de 42 ans boxeur, Pacquiao est prêt à combattre Mayweather, même si l’Américain est déjà à la retraite., dans un match revanche du match qu’il a perdu par décision en 2015.