Boxe : Manny Pacquiao répond à Mayweather : « Si je me battais pour de l’argent, je choisirais n’importe quel combattant faible et pas un vrai.

Manny Pacquiao porte plainte contre Floyd Mayweather. ap

Manny Pacquiao est prêt à revenir sur le ring contre Errol Spence en août, un combat qu’il a décrit comme important pour lui puisqu’il veut rester au top de la boxe et en a profité pour porter plainte contre Floyd Mayweather et ses commentaires à son retour.

L’argent a parlé après son combat avec Logan Paul et a affirmé que Pacman était de retour sur le ring parce que j’avais besoin d’argent, quelque chose que l’ancien champion a totalement nié et accusé contre lui en disant non, il n’accepte pas n’importe quel combattant.

“Je ne suis pas comme les autres gars qui sont là-dedans juste pour l’argent. Certains autres combattants défient les non-boxeurs juste pour être payés. Je veux me battre. Je veux défier les meilleurs », a déclaré Pacquiao en philippin sur Power & Play.

C’est un vrai combat. Je me bats parce que c’est ma passion. J’aime battre des combattants invaincus et faire honneur à mon pays.”

Le boxeur philippin n’a rien gardé et Il a mentionné que contrairement à Money, il fait face à un combattant invaincu car il veut de vrais combats et faire honneur à son pays.

“Si je me bats pour l’argent, alors j’aurais choisi un buisson pour me battre. Pourquoi devrais-je essayer de combattre un combattant invaincu si je suis en train de courir après le chèque de paie ? C’est un vrai combat. Je me bats parce que c’est ma passion. J’aime battre des combattants invaincus et faire honneur à mon pays.”

Le combat contre Errol sera le premier en deux ans pour Pacman depuis qu’ils ont battu Thurman en juillet 2019 pour conserver le titre WBA des poids welters, et bien qu’ils aient choisi d’affronter Spence, ils visaient également le champion WBA. WBO Terence Crawford et Mikey Garca.

J’ai choisi entre Terence Crawford, Errol Spence et Mikey Garcia. Ensuite, nous avons pris la décision de combattre Errol. Mais je pensais qu’un combat avec Crawford serait bien aussi, puisqu’il est aussi invaincu. »

Enfin, on lui a demandé si ce serait son dernier combat, Paquiao a dit qu’il n’était pas sûr quand il allait mettre les gants.

“C’est difficile à dire pour le moment. Cela pourrait être, mais il pourrait aussi y avoir plus de combats après cela. Je le prends un à la fois. On ne peut pas prédire l’avenir.”