Boxe: Manny Pacquiao se souvient de sa victoire contre De La Hoya et … lève-t-il la main pour lui faire face à son retour?

Pacquiao est piqué par la crête d’Oscar de la Hoya. AP

Après Óscar de la Hoya annoncera son retour sur le ring pour fêter le 4 juillet, le dernier boxeur qu’il a affronté en tant que professionnel, Manny Pacquiao, a publié une vidéo sur son compte Twitter.

Pacman, qui vit la fin de sa carrière, se souvient de la victoire contre l’olympien nord-américain, qu’il a battu le 6 décembre 2008 au MGM Grand de Las Vegas, Nevada, clignant de l’œil pour lui faire face à son retour.

pic.twitter.com/CEAM6XL3XP ? Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 26 mars 2021

De La Hoya a terminé sa carrière avec un record professionnel de 39 victoires et six défaites, tandis que Pacquiao compte 62 victoires, deux nuls et sept défaites, le dernier contre Jeff Horn en 2017.

Le Philippin n’est pas entré sur le ring depuis le 20 juillet 2019, lorsqu’il a battu Keith Thurman au même MGM Grand Garden Arena, consacrant du temps à sa carrière d’homme politique.