Boxe : Manny Pacquiao sur Spence : “Ce n’est pas un combattant que vous pouvez sous-estimer”

Manny Pacquiao cherche à mettre fin à l’invaincu Errol Spence. @PBC

Manny Pacquiao et le champion poids welter IBF et WBC, Errol Spence Jr, débordant de confiance avant de monter sur le ring le 21 août à Las Vegas, dans l’un des duels le plus attendu de l’année 2021.

‘La vérité’ Cette semaine, il a levé tous les doutes concernant son état physique et la mentalité avec laquelle il se consacre à la boxe après son accident de voiture. “[Mi barbilla] il a certainement déjà été testé au combat, dans le combat contre Danny Garca “Spence a déclaré aux médias lors de la présentation du combat. “J’ai toujours un beau menton, mais je sais que Manny Pacquiao la mettra à l’épreuve le 21 août.”

D’un autre côté, Pac-Man Il était calme et serein devant la presse, comme toujours. “Je ne veux pas être trop confiant dans ce combat parce que, comme je l’ai dit, Errol spence est le type d’adversaire qui ne peut pas être sous-estimé “, Il a dit.

La star philippine, qui est 11 ans de plus que Spence, il a félicité son adversaire. “Il est bon, il est jeune et sa détermination et sa passion pour le sport sont là. Son dévouement et la façon dont il s’entraîne, je l’ai vu s’entraîner », a-t-il poursuivi Pacquiao.

À ses 42 ans, Manny Il a avoué qu’il lui est difficile de s’entraîner et de récupérer à son âge, c’est pourquoi le champion dans huit catégories n’essaye pas d’exagérer le freinage lors de sa préparation. “Quand vous avez cet âge, vous avez besoin que votre corps ait le temps de récupérer. Quand j’étais plus jeune, je pouvais atteindre la limite en combattant, mais ce n’est plus comme ça.”a ajouté le boxeur légendaire.