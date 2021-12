Boxe: Manos de Piedra Durn pense que Canelo est déjà plus gros que Chvez, bien qu’au Mexique ils ne le reconnaissent pas

Roberto Durn pense que Canelo est plus grand que lui et Chvez. PA | .

Ce mercredi le combattant mexicain Sel ‘Canelo’ lvarez Il a été reconnu par The Ring Magazine comme le meilleur combattant du monde tout au long de 2021 et l’une des grandes légendes du sport, Roberto ‘Manos de Piedra’ Durn, a parlé du Mexicain.

« Je suis content pour Canelo, car tout ce qu’il fait est pour le Mexique et pour son bien, C’est le boxeur du moment, car maintenant il n’y a plus personne, Chvez est déjà décédé, c’est une idole, un homme respecté, mais la nouvelle idole s’appelle Canelo et cela doit être accepté », a déclaré le Panaméen dans une interview à ES News.

De plus, Durn a déclaré que la grandeur d’Álvarez n’est pas trop cuite au Mexique : « Canelo est l’homme qui donne le plus de gloire au Mexique et le boxeur qui gagne plus d’argent, plus que Chvez et plus que Roberto Durn. Chvez est déjà une légende. , Canelo a conquis quatre titres, c’est déjà une légende, que le Mexique ne veuille pas accepter c’est autre chose. Combien de titres Chvez a-t-il ? Trois, Canelo, quatre, c’est encore plus gros. »