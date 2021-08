Boxe : Mark Magsayo et le « double KO » de Julio Ceja. KO de l’année ?

in

Mark Magsayo assomme ‘Pollito’ Julio Ceja dans l’émission Pacquiao-Ugás. AP / .

Mark Magsayo et ‘El Pollito’ Ceja ont donné l’un des matchs de l’année sur le panneau d’affichage préliminaire de Manny Pacquiao contre le Cubain Yordenis Ugás, mais le Philippin est resté invaincu et obtient Candidat KO de l’année.

Au dixième tour, le Philippin a contacté le Mexicain et commandé contre les cordes. Semblait déjà assommé, les yeux fermés, mais il n’est pas tombé, alors Magsayo a porté un autre coup qui l’a finalement envoyé sur la toile.

Ainsi se termina un grand combat qui commença au tambour, avec Magsayo envoie le Mexicain sur la toile après seulement 30 secondes de combat.

Ceja n’a pas abandonné et basé sur des coups au corps, il égalisait le combat et renversé le Philippin au cinquième round, laissant une fermeture spectaculaire, mais Magsayo était mieux physiquement, il était proche du KO au neuvième et a conclu le travail au dixième.