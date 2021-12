Boxe : Mauricio Sulaimn veut le combat entre Andy Ruiz et Deontay Wilder… à Mexico !

Sulaimn veut de la boxe haut de gamme en CDMX. @wbcmoro

Ce fut un 2021 au cours duquel les poids lourds ont repris de l’importance dans le monde de la boxe et donc Mauricio Sulaimn, président du World Boxing Council, évoque le combat entre Deontay Wilder et Andy Ruiz.

« Le combat entre Wilder et Ruiz est peut-être le combat sans titre le plus intéressant en ce moment. [en el peso pesado]. Wilder est un boxeur explosif, Andy Ruiz est un boxeur mexicain, ayant réalisé l’une des grandes surprises de l’histoire de la boxe des poids lourds et la grande traction qu’il a avec les fans mexicains est formidable, j’adorerais le voir ici au Mexique «

« Ce combat sera merveilleux, et il est conforme aux plans pour Mexico. Nous avons cherché à ramener un grand événement dans notre capitale. Il y a toujours eu de grands combats mais nous avons eu de nombreuses années sans avoir un grand événement à Mexico et oui, Andy Ruiz contre Wilder sera merveilleux », a conclu Sulaimn.