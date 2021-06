Boxe : Mayweather a-t-il aidé à empêcher Logan Paul de tomber après l’avoir assommé ?

in

C’est le moment où il semblait qu’ils avaient assommé Paul .

L’un des combats les plus controversés a été celui qui a généré le concours entre Floyd Mayweather et Logan Paul. Malgré ce qui a été dit auparavant par les frères Paul et ceux qui l’ont défendu, la réalité de le combat était une domination complète de la part de “Money”.

Malgré le fait que le combat n’avait pas de juges, s’il pouvait y avoir des KO pendant le concours. L’un des moments les plus controversés du combat est survenu à la fin du dernier des huit tours.

À la surprise de beaucoup ou de peu, "Maverick" avait enduré tout le combat contre Mayweather.

À la surprise de beaucoup ou de peu, “Maverick” avait enduré tout le combat contre Mayweather. Il avait même pu asséner quelques coups de poing inhumains du boxeur de 44 ans. A la fin du dernier épisode, Floyd a décroché un coup de poing qui semblait vouloir renverser Paul, mais finalement Mayweather a semblé attraper Paul dans ses bras pour l’empêcher de tomber sur le tapis.

Finalement, le combat s’est terminé sans vainqueur officiel. Mayweather après le concours a déclaré ce qui suit : “Il est meilleur que je ne le pensais… Bon travail. C’était amusant.” Puis c’est Logan qui a dit: “Être ici avec l’un des plus grands combattants de tous les temps montre que vous pouvez battre les chances … Merci de m’avoir permis de vous battre.”

