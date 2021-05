Boxe: McGregor explose contre Mayweather après son incident Jake Paul: Que diable fait-il? C’est honteux”

Conor McGregor.

Après l’incident, ils ont joué à Miami Floyd Mayweather et Jake Paul, où il y avait même des coups, Conor McGregor Il a envoyé au boxeur un message de désapprobation via les réseaux sociaux.

“Entend, Léonard EllerbeQue diable fait Floyd? Le gamin s’est blotti, n’a pas riposté une seule fois, et Floyd continue de courir en agissant comme le dur à cuire. Le gamin vient de sortir ce gâchis d’une situation où Floyd est hors de l’égout pour lui. Il devrait vous remercier. C’est honteux! Pro à pro est honteux»a écrit l’Irlandais sur son compte Instagram.

Et il a ajouté: “Il ne grattera pas 10m pour ce combat et il le sait. Il a déjà été annulé une fois. Le monde le voit sur Twitter. Je me battrais contre un pro moyen décent et je commanderais 20 m de haut, mais c’est de la merde. Quelle que soit la façon dont vous le faites, c’est triste. Combattez quelqu’un pour de vrai, sur votre disque, ou allez vous faire foutre mon pote Frapper la tête! “.

McGregor n’est pas d’accord avec le fait que Mayweather, avec qui il a une grande rivalité, se bat contre Logan Paul, qui a peu d’expérience. Il n’a donc pas hésité à se positionner en faveur du youtubeur, après sa première polémique.

Le combat entre Mayweather et Logan Paul est prévu dimanche prochain, le 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami.