Boxe : Miguel Cotto, Roy Jones Jr. et James Toney, au Temple de la renommée internationale de la boxe

Nouveaux membres du Boxing Hall of Fame. PA

le portoricain Miguel Cotto, Roy Jones Jr. et James Toney ont été élus au Temple de la renommée internationale de la boxe, ainsi que les champions des trois divisions Regina Halmich et Holly Holm.

Le publiciste Bill Caplan, dans la catégorie des non-participants, le journaliste Ron Borges et le producteur-historien Bob Yalen, dans la catégorie des observateurs, ont également été sélectionnés. Les reconnaissances posthumes annoncées mardi comprenaient le champion junior des poids légers Tod Morgan dans la catégorie Old Time et l’annonceur Chuck Hull dans la catégorie Non-Participant.

Le nouveau et le nouveau inoubliable étaient sélectionnés par des membres de la Boxing Writers Association et un panel d’historiens internationaux du sport.

En raison des annulations des deux précédentes cérémonies de consécration En raison de la pandémie de coronavirus, les générations 2020 et 2021 seront également à l’honneur le 9 juin.

La génération 2020 comprend Bernard Hopkins, le mexicain Juan Manuel Mrquez, Shane Mosley, Christy Martin, Lucia Rijker, Barbara Buttrick, Frank Erne, Paddy Ryan, Lou DiBella, Kathy Duva, Dan Goossen, Bernard Fernandez et Thomas Hauser.

Celui de 2021 comprend Wladimir Klitschko, Floyd Mayweather, Andre Ward, Laila Ali, Ann Wolfe, Marian Trimiar, Jackie Tonawanda, Davey Moore, Freddie Brown, Dr Margaret Goodman, Jackie McCoy, George Kimball et Jay Larkin.