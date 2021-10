Boxe: Mike Tyson a clairement son favori entre Fury et Wilder … en exclut complètement un

« Wilder n’aura aucune chance avec Fury si vous ne vous frappez pas d’abord « , dit-il Mike Tyson, lorsqu’on l’interroge sur le troisième duel entre les Britanniques et l’Américain pgil qui s’affronteront le 10 octobre dans un combat qui pourra être suivià travers Fight Sports.

Mike Tyson pense que Wilder doit assumer sa défaite lors du deuxième combat sans donner d’excuses. L’Américain a même dit que le pantalon qu’il portait était trop lourd et cela lui a retiré des options dans son combat avec Fury.

« En ce moment, Wilder est son plus grand ouvreur. Nous devons être capables d’accepter nos erreurs, de nous lever et de dire: » Hé, j’avais tort, le meilleur a gagné. Nous ne pouvons pas nous laisser consommer par notre ego. Personne n’était plus consumé par son ego que moi. Nous cherchons toujours des excuses lorsque nous perdons et nous disons : « Eh bien, je ne pouvais pas perdre, il a dû y avoir une erreur, quelqu’un a dû me tromper », explique Mike Tyson.

Fury – Wilder : leurs précédents duels dans Fight Sports

Les le premier match entre Fury et Wilder a eu lieu en décembre 2018. Je me suis retrouvé à égalité. Fury est tombé deux fois sur la toile, mais pour beaucoup, c’était lui qui aurait dû être proclamé vainqueur.

En février 2020, Fury a pris sa revanche. Au septième, il a battu Wilder par KO technique, lorsque l’arbitre a observé que le coin du champion a jeté l’éponge. Les Britanniques reprennent la ceinture mondiale des poids lourds WBC.