Boxe : Mike Tyson combat en février 2022 avec… Jake ou Logan Paul ?

Mike Tyson est considéré comme l’un des meilleurs poids lourds des dernières décennies / AP

Mike Tyson, le boxeur qui a attiré l’attention dans pratiquement les années 80 et 90 retourner sur le ring malgré ses 55 ans parmi certaines rumeurs d’un confrontation possible avec l’un des membres de la famille Paul.

Le « Iron Dynamite » a eu une épreuve de force en novembre dernier dans un duel d’exhibition contre Roy Jones Jr. Et maintenant Tyson, qui a parfois déclaré faillite, les fans assurés le verront se battre une fois de plus en février 2022 selon une déclaration au Sun.

Depuis des semaines, Jake Paul et Logan Paul, célèbres youtubeurs, sont parmi les noms d’un probable combat avec Tyson. La différence d’âge ne sera pas un facteur pour deux combattants qui jusqu’à présent n’ont pas affronté de combattants de haut niveau, ce qui génère plusieurs critiques.

Tyson a révélé qu’il visait un adversaire qui lui résiste. N’oublions pas que l’ancien combattant poids lourd continue de s’entraîner constamment malgré sa retraite officielle au début du 21e siècle.

Je vais avoir un combat de retour en février et nous sommes assez sceptiques quant à l’adversaire, mais étant un adversaire vraiment difficile. »

Mike Tyson est une célébrité de la culture populaire aux États-Unis. Sa renommée est venue après avoir remporté le championnat du monde du complet et être le plus jeune à le faire.Iron Mike est même ami avec Jake Paul, peut-être le frère le plus controversé avec ses déclarations sur les réseaux sociaux.

Tout reste encore des rumeurs, car Tyson a déclaré qu’il pourrait battre le record de 4-0 de Jake., mais qu’il ne le fera pas parce que sa famille « aime » l’influenceur.

Le plus proche serait alors Logan Paul, le même qui a sorti Floyd Mayweather Jr. de sa retraite. Le plus vieux des Paul a survécu à l’un des meilleurs boxeurs des dernières décennies,

Tyson a également parlé de la statue controversée dévoilée ces derniers jours qui a suscité plusieurs ridicules de la part des internautes pour le prétendu manque de ressemblance.

Je n’en avais aucune idée… Je me sens très honoré en ce moment. Je suis vraiment reconnaissant »

L’homme né à Brooklyn, New York, ne se souvient pas très bien du jour où il est devenu le plus jeune poids lourd de l’histoire à remporter un titre.

« Pour être honnête, je ne me souviens pas de cette nuit et de la la majeure partie de ma carrière de boxeur est floue. Et c’est pourquoi je vis cette vie maintenant «