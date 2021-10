Boxe : Mike Tyson et sa statue qui rend les réseaux fous, à la manière de Cristiano Ronaldo

Mike Tyson. .

Non C’est la première fois que ça arrive. La statue qui prétend honorer un athlète célèbre finit par être moquée par les fans pour son manque de ressemblance. La dernière personne à avoir vécu cette situation était Mike Tyson. ‘Iron Mike’ a été honoré d’une statue de lui-même 3 mètres devant Mulberry’s Pizzeria au Resorts World à Las Vegas pour sa brillante carrière dans le ring.

Même si la statue a inclus le célèbre tatouage tribal du visage de Tyson, beaucoup critiquent le sculpteur en disant qu’il n’a pas eu raison de beaucoup plus. Et les teasings sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. « Ça ne ressemble à rien » ou « Qui est ce type ? » sont quelques-uns des commentaires les plus courants. Ils la comparent même à la statue de Cristiano Ronaldo inaugurée à l’aéroport de Madère en 2017 et qui était aussi très controversée. « Du même sculpteur que la statue de Cristiano » a été l’un des nombreux commentaires comparant les deux statues.

La célèbre sculpture de Cristiano est venu pour avoirmèmes sans fin.

A quoi pensait-il ? talkSPORT (@talkSPORT) 23 octobre 2021

La nouvelle statue de Mike Tyson ne lui ressemble en rien, mais elle a une bonne chose https://t.co/arUnEGyX4U ? EssentiallySports (@es_sportsnews) 22 octobre 2021

Le plus jeune champion poids lourd (titre WBC) de tous les temps à 20 ans, 4 mois et 22 jours après avoir battu Trevor Berbick en 1986Cependant, il était reconnaissant envers le sculpteur : « Je connais Richie depuis mon adolescence à New York et nous avons toujours été très proches et je suis un peu dépassé. Je me sens très humble en ce moment », a reconnu Tyson.

Tyson a remporté à deux reprises le titre mondial des poids lourds dans les années 1980. L’Américain a réussi à unifier toutes les couronnes contre les champions James Smith (WBA) et Tony Tucker (IBF).