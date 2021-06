Boxe : Mike Tyson : « Mayweather devrait combattre Pacquiao, pas Logan Paul »

Floyd Mayweather et Logan Paul

Le combat entre Floyd Mayweather Oui Logan Paul Il laisse des réactions de toutes sortes, même si la plupart des professionnels ou ex-boxeurs, ainsi que de nombreux amateurs, n’ont pas très bien compris le genre d’émission que montraient ‘Money’ et YouTuber Paul. Ce dernier, malgré tout, peut se targuer d’avoir tenu huit rounds contre ce qui est considéré comme le meilleur de tous les temps (TBE).

Mais globalement, le public attendait plus d’action des deux prétendants, et même qu’il s’est produit un KO, ben c’était le seul moyen de battrepuisqu’il n’y avait pas de juges. De toute évidence, aucune commission ne s’est impliquée dans un combat dans lequel les boxeurs n’appartiennent même pas à la même catégorie, mais le fait est qu’il s’agissait d’un combat qui n’a pas servi à amuser les adeptes de l’art noble, peut-être ceux de l’« influenceur ». C’était juste ça Ali contre Antonio Inoki, où le public japonais a commencé à tout jeter sur le ring une fois le combat terminé.

Vient maintenant le moment des critiques pour un spectacle qui ne correspond pas beaucoup au monde de la boxe, car il ne respecte pas les protocoles et dans ce cas il n’a même pas atteint le niveau d’une séance de sparring. Mike Tyson, par exemple, a été très clair avec Mayweather.

Floyd devrait combattre des gars de son propre poids. Si je combats Pacquiao, je gagnerai plus d’argent.”

Mike Tyson

“Je pense que Floyd devrait rester dans le match, mais je ne pense pas qu’il devrait combattre un putain de cruiserweight. Je pense qu’il devrait continuer à combattre des garçons de son propre poids. Que diable fait-il ? Combattez Pacquiao à nouveau ou quelque chose comme ça si vous voulez être en forme », a déclaré ‘Iron Mike’, qui a combattu l’an dernier dans un match d’exhibition contre Roy Jones, dans lequel le KO était interdit.

“En y repensant maintenant, Floyd aurait dû faire perdre beaucoup de poids à Paul. J’ai été surpris qu’il ne l’ait pas fait. Quelqu’un d’intelligent l’aurait fait souffrir, l’aurait fait mourir de faim. Je pense que le poids a rendu les choses plus difficiles que Floyd. . anticiper, “Tyson a avoué à Zab Judah lors d’une interview sur Instagram.

Le poids de son rival rendait la tâche plus difficile à Floyd ; Je pense que ça fait mal”

Mike Tyson

Qui était le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire, a poursuivi ses arguments : « Je boxais chez cruiserweight ? Comment t’entraînes-tu pour ça ? Je pense que lorsque Logan l’a rattrapé, il lui a fait un peu de mal. parce qu’il n’est pas un gars de 160 livres. On parle de 190, un poids lourd. Mayweather peut en tirer des leçons », a déclaré Tyson, qui a insisté auprès de Pac-Man : “Je pense qu’il gagnerait plus d’argent s’il combattait à nouveau Pacquiao. Floyd n’a même pas obligé le gars à le poursuivre. La chose normale est que le “grand homme” le poursuit et ce n’était pas comme ça. Il doit combattre quelqu’un d’autre de sa division.

Bien sûr c’était unique, c’est aussi ce que Francis Ngannou, le champion des poids lourds de l’UFC, a écrit sur les réseaux sociaux « C’est fou de penser que Logan Paul (0-1) vient de gagner 20 millions de dollars dans une exhibition de boxe.

Logan Paul vient de gagner 20 millions de dollars lors d’une exposition de boxe. Que faisons-nous de mal? “

Francis Ngannou (champion poids lourd UFC)

Le président de l’UFC, Dana White, a également été critique : “C’est exactement ce que la boxe a toujours été. Vous créez un buzz autour d’un combat où vous dites” oh, ça va être excitant “, puis vous le regardez et éteignez la télévision en pensant que vous avez perdu une nuit. et que vous auriez dû sortir pour faire autre chose. Je ne veux pas que les gens ressentent cela lorsqu’ils éteignent la télévision après avoir regardé l’UFC », a déclaré White à l’UFC Arabia.

La réaction la plus curieuse a peut-être été Georges Foreman, une légende. Le plus vieux champion des poids lourds a déclaré à USA Today : “Il y a quelque chose de vraiment amusant chez ce garçon [Logan Paul], et je ne sais pas où il ira à partir de maintenant. Mais j’ai vu le combat excité. Et regardez, je suis médaillé d’or olympique, double champion du monde des poids lourds, et je n’ai pas raté une seconde. J’avais peur de me lever et d’arrêter de chercher pendant une minute. C’était une soirée excitante pour moi, et je ne m’y attendais pas.”.

C’était excitant; Je pensais que Floyd pouvait assommer, mais ensuite Paul a dominé “

Georges Foreman

Big George, a expliqué la raison de son intérêt : « Certains garçons ont dit : ‘J’ai arrêté de regarder.’ à tout moment, Mayweather pouvait assommer, puis le garçon a commencé à sauter sur Floyd en utilisant son jab et en dominant. Il n’avait pas l’expérience de Mayweather, mais il dominait par sa taille. J’apprécie ce genre de combats de divertissement parce qu’ils y parviennent. ”