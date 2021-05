Boxe: Mike Tyson prédit que Canelo battra Saunders par KO

Tyson pense que Canelo éliminera Saunders. AP / . / .

Canelo Lvarez revient sur le ring samedi, face à Billy Joe Saunders pour unifier les titres super moyens des WBC, WBA et WBC.

Considéré comme le meilleur livre pour livre du moment, Canelo cherche à finir l’invaincu des Sauders (30-0), un boxeur peu reconnu.

“Billy Joe est un meilleur combattant que les gens ne le pensent”Shakur Stevenson a commenté le podcast Hotboxin de Mike Tyson. “Mais je ne pense pas que je puisse battre Canelo.”

«Iron Mike» partage non seulement le favoritisme mexicain, mais voit une fin sur la voie rapide.

“Il serait assommé à l’époque, il est déjà assommé, je le jure. Il est assommé.”Tyson a déclaré après avoir regardé l’un des combats de Saunders.

Eddy Reynoso, le manager de Canelo, reconnaît qu’il est un rival dangereux, mais qu’il a des faiblesses.

“Saunders doit se battre comme il se bat toujours, lançant des coups de poing pour gagner des rounds, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l’éviter. Il se bat très bien pour les six premiers rounds, mais après cela, sa condition physique a décliné. C’est à ce moment que Sal commence à agir, et nous le verrons dans le combat et plus encore si nous commençons à pousser depuis le début. Le combat ne sera pas décidé par les juges. “