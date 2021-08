Boxe : Myles Garrett : “Je pourrais battre Logan Paul si nous nous battons, mais j’ai de plus gros poissons à attraper”

in

Myles Garret battra Logan Paul s’il en a l’occasion. .

Le défenseur des Cleveland Browns, Myles Garrett, a parlé avec le portail sportif Complex des différentes facettes de sa vie et ce que vous pouvez faire une fois votre carrière dans la NFL terminée. Lorsqu’on lui a demandé s’il combattrait YouTuber et boxeur Logan Paul, Garret a répondu : “Je pourrais battre Logan Paul si nous nous battonsmais j’ai de plus gros poissons à attraper. J’ai une cerrera dont je dois m’occuper.”

Sur ses plans après avoir quitté la NFL, Garrett a mentionné qu’il n’était ni vu à la télévision ni très impliqué dans le sport du tacle. “Une fois que j’en ai fini avec le football, je sors. Peut-être [regrese] en tant qu’invité d’un grand jeu, ce sera amusant. Mais ce ne sera pas comme [Tony] cru, rien de cela. Je vais bien, je vais faire ce que je fais maintenant, j’aime jouer aux jeux vidéo, j’aime faire d’autres sports. Peut-être que je pourrais aller à un match de basket de célébrités un jour. Tu ne m’auras jamais dans la boxe des célébrités, je pense que c’est déjà assez stupide. Tu ne me mettras jamais là-dedans.”Myles a fermé.

Même si cela n’en a pas l’air, le joueur de 25 ans, 1,93 mètre et 124 kg aime beaucoup la violence. Il est un grand fan de MMA et on l’a vu s’entraîner avec la star de l’UFC, Stipe Miocic.

Le joueur de ligne All-Pro vient de la signature une prolongation de contrat de cinq ans pour 125 millions de dollars de dollars avec les Cleveland Browns, dont 100 millions de dollars sont garantis. Cela le relie à ceux de Barea jusqu’en 2026.

Il vient de la Texas A&M University et était le premier choix du repêchage 2017 ; a réussi 42 butins en 52 parties depuis qu’il est joueur de la NFL.