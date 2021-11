Boxe : Naughty Arce : « Peu importe qui il pèse, Canelo lvarez est le meilleur livre pour livre du monde »

Canelo lvarez y el Travieso Arce le défend des critiques. . / .

Canelo lvarez est au sommet de sa carrière après avoir réalisé l’unification des super-moyens en battant Plante de Caleb. Malgré le fait que le boxeur mexicain ait remporté la victoire et un exploit sportif, il a reçu des critiques car beaucoup considèrent qu’il n’est pas confronté à de grands combattants. Pour cette raison, Jorge Arce a pris sa défense sur les réseaux sociaux.

L’expugiliste a mis en ligne une vidéo sur son compte Twitter dans lequel il a donné son avis sur le combat de Canelo contre Plant, dans lequel il assure qu’il est le meilleur combattant livre pour livre, et que ceux qui le critiquent le font par envie.

« Canelo, ça fait mal à qui fait mal, et peu importe à qui ça fait mal, il est le meilleur livre pour livre au monde, et Eddy Reynoso, le meilleur entraîneur aujourd’hui. El Canelo est un combattant discipliné et respectueux. Si j’étais un homme coureur de jupons, bourré, qui se promenait dans les cantines et qu’il était sans argent, les gens diraient que c’était une ‘idole' ».

L’expulseur a souligné que la renommée et la manière dont le Canelo a mené sa carrière parce qu’il veut trouver des excuses pour tout ce qu’il a fait.

Mais comme il est sérieux, respectueux, élégant et entreprenant, les gens ne l’aiment pas, ils ne supportent pas de voir votre succès « , dit l’expgile Sinaloan.

Bonjour ma course, mon commentaire sur le combat de Canelo fait mal, à qui ça fait mal, et qui qu’il pèse, quel qu’il pèse, est le meilleur livre pour livre du monde et Eddy le meilleur entraîneur aujourd’hui, commentez et donnez RT si vous êtes d’accord avec moi @CANELOTEAM ne sois pas amer pic.twitter.com/3ZvK5m3SrI ? Jorge Arce (@EltraviezoArce) 11 novembre 2021