Boxe : Officiel : Canelo Álvarez et Caleb Plant se battront le 6 novembre à Las Vegas

Canelo Álvarez et Caleb Plant se battraient en novembre. PA

Quelques mois plus tard que prévu initialement, mais Canelo Álvarez aura l’opportunité en novembre de réaliser son rêve d’unifier les ceintures de 168 livres.

Le boxeur mexicain a lui-même publié la confirmation du combat sur ses réseaux sociaux. “Ce 6 novembre Nous allons mettre la boxe mexicaine au sommet. C’est parti pour la ceinture manquante ! “

Donc le combat aura lieu en novembre à Las Vegas et pas en septembre, ce qui était le plan initial de Canelo après avoir battu Billy Joe Saunders, mais Les négociations pour une émission le week-end de l’indépendance du Mexique sont tombées à la dernière heure. Le Mexicain a essayé de peler avec Dmitri Bivol, mais il n’y avait pas d’accord et a choisi de ne pas monter sur le ring en septembre.

Plant a déclaré à ESPN que les négociations Ils ne se sont pas concrétisés pour se battre en septembre en raison des conditions différentes. Bien qu’ils aient accepté de distribuer le sac à 10 millions pour l’Américain et 40 pour le Mexicain, si Plant ne montait pas sur le ring pour un problème de santé, Álvarez se battrait avec un autre rival, tandis que dans le cas inverse Plant devrait attendre pour Canelo.

L’accord entre Canelo Promotions et PBC est pour un combat, mais il y a deux autres boxeurs au sein de l’organisation d’Al Haymon, David Benavidez et Jermall Charlo, qui sonnent comme les futurs rivaux du Mexicain, cela pourrait donc être le début d’une relation plus longue.

Canelo possède les ceintures super médianes WBA, WBC et WBO, tandis que Plant possède l’IBF. Celui qui gagnera le combat deviendra le septième boxeur de l’ère des quatre ceintures à être un champion unifié.