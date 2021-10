Boxe : OFFICIEL : Manny Pacquiao annonce sa retraite de la boxe

Manny Pacquiao annonce sa retraite de la boxe .

La histoire d’une carrière incroyable s’est terminé. Manny Pacquiao a officiellement annoncé sa retraite de la boxe, mettant un terme à sa longue carrière au cours de laquelle il devient champion du monde en huit divisions.

C’est à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, que Manny a remercié dans sa langue maternelle, ainsi qu’en anglais, sa famille et tous les fans votre soutien au cours de ses plus de 20 ans d’expérience.

“C’est difficile pour moi d’accepter que mon temps en tant que boxeur soit terminé. Aujourd’hui je vous annonce ma retraite. Wow… Je n’aurais jamais pensé que ce jour viendrait. Alors que je raccroche mes gants de boxe, je tiens à remercier tout le monde, en particulier au peuple philippin, pour son soutien à Manny Pacquiao.

“Je viens d’entendre la cloche finale. Tapos na ang boksing (la boxe est terminée). Maraming, maraming salamat po (merci beaucoup). Dieu est bon tout le temps. J’ai eu l’opportunité de représenter les Philippines, apportant gloire et honneur à mon pays chaque fois que je montais sur le ring. Je suis reconnaissant pour toutes mes réalisations et l’opportunité d’inspirer les fans. »

Dans la vidéo intitulée ‘Adis Boxeo’, Pacman a remercié ses entraîneurs, en plus de donner une reconnaissance particulière à Rod Nazario, votre ancien directeur qui est décédé.

Aux plus grands fans et au plus grand sport du monde, merci ! Merci pour tous ces merveilleux souvenirs. C’est la décision la plus difficile que j’ai jamais prise, mais je suis en paix avec elle. Poursuivez vos rêves, travaillez dur et regardez ce qui se passe. Adieu la boxe. https://t.co/Bde4wO82sA

? Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 29 septembre 2021