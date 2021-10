Boxe : « Oleksandr Usyk a plus peur de Tyson Fury parce qu’il sait à quel point il est bon »

Fury et Usyk est le match que les fans de boxe veulent voir en 2022 / .

Tyson Fury a vaincu le combat de la nuit du 9 octobre à T-Mobile à Las Vegas avec un puissant KO, dans un combat qui a parfois Deontay Wilder figurait sur les tableaux de bord, mais au 11e tour, il a réussi à remporter la ceinture des poids lourds. du World Boxing Council pour chercher un combat pour l’unification de la catégorie dans un avenir proche.

Il y a quelques semaines, Oleksandr Usyk a donné la cloche devant Anthony Joshua en arrachant les titres de la WBA (Super), IBF, WBO et IBO, après avoir vaincu Joshua par décision unanime, c’est pourquoi, Fury vs Usyk ne sera pas loin de se produire Et cela est connu du père du boxeur britannique qui a évoqué d’éventuelles négociations avec le boxeur ukrainien.

Usyk a plus peur de Tyson que vous ne le saurez jamais parce qu’il sait à quel point il est bon. Il avait ces trois ceintures avant de devoir les abandonner à cause de ses problèmes. Il ne les a jamais perdus sur le ring et les considère comme ses «

John Fury, père de The Gipsy King a manifesté pour The Daily Mirror qu’Oleksandr Usyk a « peur » de monter sur le ring avec le champion actuel du Conseil Mondial de Boxe. Notamment Usyk a un match revanche convenu avec l’ancien champion AJ avant de pouvoir se lancer dans un duel d’unification dans l’une des catégories les plus disputées du moment.

« Est-ce à propos de ce que AJ fait ensuite, aller directement à un match revanche avec Usyk ? Tyson se fiche de qui est le prochain et combattra n’importe qui. Il n’a peur d’aucun homme car il sait qu’il a la raclée de tous »

Fury a réussi à se débarrasser du poids du trilogue contre Wilder après la première bataille s’est terminée par un match nul et après le deuxième avec une victoire pour le combattant gitan parce que Le coin de Wilder a jeté l’éponge au septième tour. Le boxeur de 33 ans a gagné avec facilité le week-end dernier et doit maintenant attendre si la WBC le valide pour affronter le champion par intérim Dillian White.

Il a dit qu’il aimerait combattre Dillian Whyte ou quiconque est là-bas à nouveau cette année. Je vais après ces autres ceintures et Usyk «

Mais tout n’est pas si clair pour l’anglais, puisque Joshua est loin d’une revanche pour les sceptres qu’il a perdus. A tel point qu’Eddie Hearn, responsable de Matchroom a déclaré à DAZN que le combat pourrait être pour le printemps 2022.

Il a repris le dessus, il s’entraîne maintenant et Aujourd’hui, nous commençons officiellement le match revanche pour le combat Oleksandr Usyk, que nous verrons au début du printemps prochain. C’est officiellement activé maintenant et nous allons nous asseoir avec K2 [los promotores de Usyk] pour planifier les dates pour cela. Je pense que de façon réaliste, Mars est le moment où vous êtes susceptible de voir le match revanche «